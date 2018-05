Groen licht voor overname tankstations

Gepubliceerd op | Views: 260

CHAM (ANP) - Varo Energy mag 32 tankstations in Nederland overnemen van pomphouder Van den Belt. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is er geen reden om aan te nemen dat door de overname de concurrentie in het geding komt.

De tankstations die in handen van Varo komen, staan in het noorden en noordoosten van het land. Na de overname blijft alleen het onderdeel voor olieverkoop aan professionele klanten in handen van de broers Gerrit en Arjen van den Belt.

Varo kondigde eerder de gang naar de beurs aan. Daar werd op het laatste moment van afgezien, vanwege de mineurstemming op de aandelenbeurzen.