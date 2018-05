Gepubliceerd op | Views: 2.280

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft afgelopen kwartaal zowel de baten als de onderliggende winst zien dalen. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten gepolst door Bloomberg. De bank presenteert de eerstekwartaalcijfers woensdag voorbeurs.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op 4,37 miljard euro, tegen 4,4 miljard euro in het eerste kwartaal van 2017. Daarop zal ING naar verwachting een onderliggende winst voor belastingen rapporteren van 1,49 miljard euro. Dat was een jaar eerder 1,65 miljard euro.

De nettowinst is naar verwachting gedaald naar krap 1,1 miljard euro, van 1,14 miljard euro een jaar eerder.

Loonsverhoging

ING kwam eerder dit jaar nog in ophef vanwege een forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. De bank wilde de beloning van Hamers dit jaar met 50 procent verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. Na grote publieke verontwaardiging werd besloten die loonsverhoging in te trekken.

ING meldde in januari bij de jaarcijfers dat er nog geen duidelijkheid is over het justitiële onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij corruptie en witwassen. Daarover verwacht de bank in de eerste helft van dit jaar meer te horen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigde vorig jaar ING onder de loep te nemen in verband met vermeende smeergeldbetalingen door het telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.