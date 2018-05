'Nieuwe VW-chef krijgt vrijgeleide van VS'

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - De nieuwe baas van Volkswagen hoeft naar verluidt niet te vrezen voor justitie in de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben Herbert Diess een vrijgeleide gegeven. Daardoor staat het hem vrij om de wereld over te trekken voor allerhande bijeenkomsten, zonder dat hij hoeft te vrezen voor een eventuele arrestatie, zo meldden ingewijden rond de kwestie.

Vorige week werd de voormalige baas van Volkswagen Martin Winterkorn aangeklaagd vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt beschuldigd van samenzwering en het overtreden van milieuregels. Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het bedrijf jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren.

Volgens kenners is de vrijbrief voor Diess uitzonderlijk. Dit impliceert mogelijk dat hij niet schuldig is aan het schandaal. Mogelijk heeft hij zijn medewerking toegezegd aan justitie voor het afwikkelen van de kwestie. Toch suggereert een dergelijke overeenkomst ook dat Diess zich wel zorgen maakt over het onderzoek.