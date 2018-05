'Basic-Fit blijft groeien'

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Fitnessketen Basic-Fit blijft nog zeker zes jaar op hetzelfde hoge tempo uitbreiden, wat voor verdere groei zorgt. Dat stellen analisten van Kepler Cheuvreux. De zakenbank verhoogt daarom het koersdoel van 24,20 naar 30,60 euro, bij een gehandhaafd buy-advies.

Nieuw geopende sportscholen leveren Basic-Fit hogere winsten op. Aangezien de keten verder uitbreidt op een markt met veel groeimogelijkheden, verwacht Kepler Cheuvreux dat ook de winstgevendheid van de Nederlandse keten verder toeneemt. Zo verwachten marktvorsers dat de ebita-marge stijgt naar 19,4 procent in 2020, tegen 11,9 procent vorig jaar.

Het aandeel Basic-Fit noteerde maandagochtend omstreeks 10.15 uur een plus van 2,8 procent op 25,40 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AScX-index.