'Toekomst AF-KLM uitdagender'

Air France / Klm is de grootste luchtvaartcombinatie van Europa. Klm heeft 30% van de aandelen Virgin Atlantic Airline in haar bezit. Delta Airline en Chine Eastern hebben ieder 10% deelneming in Air France. De Franse staat is groot aandeelhouder. De omzet in het eerste zwakke kwartaal was 5,3 miljard en zal dit jaar over de 25 miljard gaan. Er heeft een grote schuldenreductie plaats gevonden. In kas is momenteel ruim 4 miljard. Wie even naar deze feiten wil kijken weet dat ze sterk genoeg zijn om deze periode te doorstaan. Roepen dat Air France failliet kan gaan is tactiek van de directie om een tegendruk te bieden aan de houding van de bonden.

Vandaag wordt er misschien 5% van de aandelen verhandelt en 95% houd ze vast.