'Toekomst AF-KLM uitdagender'

AMSTERDAM (AFN) - Als er al iets duidelijk is geworden na het aangekondigde vertrek van de topman van Air France-KLM, is dat het voortbestaan van de luchtvaartcombinatie uitdagender is geworden. Dat schrijven analisten van ING in een rapport over het Frans-Nederlandse bedrijf. Volgens de kenners zal de kwestie de discussie aanwakkeren over de toekomst van de combinatie.

Jean-Marc Janaillac kondigde vrijdag zijn vertrek aan. De topman, die de deur na de jaarvergadering op 15 mei achter zich dichttrekt, had zijn lot verbonden aan de uitkomst van een stemming over het finale loonbod aan de werknemers van Air France. Circa 55 procent van het personeel veegde dat aanbod van tafel.

ING benadrukt de negatieve consequenties van die beslissing. Volgens de kenners wacht het bedrijf een periode van onzekerheid. De koers van de onderneming is onduidelijk. En juist nu het relatief goed gaat in de sector, is het volgens de bank zaak dat de luchtvaartonderneming voorbereidingen treft voor mogelijke ,,zwakkere tijden".

Aandeel

ING prees verder de managementcapaciteiten van Janaillac. Met name aan de onderhandelingstafel kan hij bogen op de nodige ervaring. Daarbij is nog niet duidelijk wie de Fransman zal opvolgen. Verder wijzen de kenners op de groeiende ontevredenheid binnen de luchtvaartcombinatie. Zo is KLM niet tevreden met de huidige koers van Air France. Daarbij is KLM duidelijk winstgevender dan zijn Franse zuster.

De bank handhaafde het hold-advies op het aandeel Air France-KLM met een koersdoel van 8 euro. Het was maandagmorgen veruit de sterkste daler in de MidKap met een verlies van 14 procent op 6,96 euro.