Miljardenfusie tussen aromaproducenten

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse producent van aroma's International Flavors & Fragrances (IFF) neemt zijn Israëlische concurrent Frutarom over. Met de aankoop in contanten en aandelen is een bedrag van circa 7,1 miljard dollar gemoeid, maakten de twee bedrijven bekend.

IFF maakt geur- en smaakstoffen voor onder meer cosmetica, schoonmaakmiddelen en etenswaren. Het bedrijf streeft ernaar in 2020 marktleider op dit gebied te zijn. De overname van zijn Israëlische branchegenoot maakt deel uit van die ambitie, doordat het de afzetmarkt van IFF vergroot. Daarnaast halen de Amerikanen met Frutarom veel kennis over natuurlijke aroma's in huis.

De samenvoeging levert bovendien binnen drie jaar 145 miljoen dollar aan kostenbesparingen op, voorspelt IFF. De overname moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten. De deal wordt naar verwachting binnen zes tot negen maanden afgerond.