'AEX begint hoger aan drukke cijferweek'

Gepubliceerd op | Views: 1.902

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. Beleggers maken zich op voor nieuwe drukke cijferweek. Vooral op dinsdag en woensdag opent een flink aantal op Beursplein 5 genoteerde bedrijven de boeken. In Londen is de beurs maandag gesloten vanwege een Bank Holiday.

Beleggers kunnen ook voor het eerst reageren op het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac bij Air France-KLM. Dat zal het aandeel van de luchtvaartcombinatie volgens kenners onder druk zetten. Zo verlaagde MainFirst het advies voor het aandeel. Air France-KLM verloor vrijdag al flink op de beurs, na teleurstellende cijfers en een waarschuwing voor de rest van het jaar vanwege de stakingen bij Air France.

Op het Damrak noteren ook een aantal aandelen ex-dividend. De aandelen Philips, TKH Group, VolkerWessels en Sif geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode.

Olieprijzen

De olieprijzen worden verder in de gaten gehouden. De Amerikaanse president Donald Trump beslist deze week of hij de nucleaire deal van zijn voorganger Barack Obama met Iran uit 2015 in ere houdt. Trump zinspeelt al tijden op hernieuwde sancties tegen het land, dat hij ervan verdenkt heimelijk aan kernwapens te werken.

De dreiging van nieuwe economische sancties tegen Iran stuwde de olieprijs. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 70,49 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds november 2014. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 75,73 dollar per vat.

Nestlé

Elders in Europa weet Nestlé de aandacht op zich gericht. Het Zwitserse levensmiddelenconcern heeft een akkoord gesloten met de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Nestlé gaat wereldwijd de producten van Starbucks buiten de filialen van de populaire koffieketen verkopen.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 555,70 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 792,47 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen 0,3 tot 1 procent.

Euro

De beurzen in New York gingen met stevige winsten het weekeinde in. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 24.262,51 punten. De bredere S&P 500 steeg 1,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,7 procent aan.

De euro was 1,1944 dollar waard, tegen 1,1938 dollar op vrijdag.