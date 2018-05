Dreiging Iraanse sancties stuwt olieprijs

Wat trump wil is alleen alle aandacht.



Hij heeft tot nu toe niks waargemaakt.



Alleen media aandacht en de journalisten geven hem die platform.



Als er iets gebeurd in de wereld dan merk je weinig van, tenzij er een oorlog uitbreekt of een kernreactor is ontploft.



Maar alle journalisten zijn pro Trump,

Wij zijn boos over de moslims hoe zij met vrouwen omgaan maar de manier hoe hij met First Lady omgaat (schoffeert, negeert ) is net zo erg maar dat vinden de journalisten goed.



De AEX en DJ moet omlaag en daar gaat het nu om en elke positieve bijdrage aan de economie wordt omzeep geholpen door de journalisten.