Nestlé sluit grote koffiedeal met Starbucks

VEVEY (AFN) - Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé heeft een akkoord gesloten met de Amerikaanse koffieketen Starbucks. De Zwitsers gaan wereldwijd de producten van Starbucks buiten de filialen van de populaire koffieketen verkopen. Nestlé, dat onder meer met het merk Nespresso en Nescafé al stevig in de koffiemarkt zit, betaalt Starbucks eenmalig 7,2 miljard dollar voor de samenwerking.

Volgens Nestlé behoren de koffieproducten tot de snelstgroeiende activiteiten van het bedrijf. Voor de overeenkomst zijn nog wel de nodige goedkeuringen vereist. De verwachting is dat de deal nog dit jaar rond komt. Nestlé heeft naar eigen zeggen het alleenrecht op de verkoop van verpakte Starbucks-producten. De zogeheten ready-to-drink koffie, thee en sappen van Starbucks vallen niet onder de overeenkomst.

Nestlé verwacht dat de verkopen van de Starbucks-producten per 2019 positief bijdragen aan de winst van het concern. Als onderdeel van de deal zullen ongeveer 500 medewerkers van Starbucks overgaan naar Nestlé om zich bezig te houden met de wereldwijde expansie. De bedrijven zeggen ook samen te gaan werken aan innovaties en nieuwe koffieconcepten.

Starbucks kondigde in het verlengde van de deal aan aandeelhouders flink te belonen, via onder meer dividenden en het versnellen van aandeleninkoopprogramma's. Daarvoor heeft Starbucks in de periode tot 2020 circa 20 miljard dollar gereserveerd. Ook de opbrengsten van de Nestlé-deal zullen hier goeddeels voor worden gebruikt.