'Toekomst van Air France-KLM in gevaar'

KLM zo gauw mogelijk laten scheiden van Air France. De Nederlandse overheid kan beter geld in een Nederlands bedrijf steken, dan het aan de luie Grieken gratis uitdelen.

KLM was een pracht bedrijf, net als DAF etc. Foetsie.

Door de halsstarrige Franse mentaliteit van de top van Air France als ook de stakersmentaliteit, is het compleet mis gegaan.



Je moet een Frans, Frans laten. Nooit mee scharrelen of trouwen (uitzonderingen daargelaten ;-)