Drukke cijferweek op beurs Amsterdam

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers op de beurs in Amsterdam kunnen deze week de borst natmaken voor een flinke hoeveelheid kwartaalresultaten, van grote bedrijven zoals PostNL, Ahold, Boskalis, ING, Altice, Aegon en ArcelorMittal. Ook staan er behoorlijk wat macro-economische cijfers op de rol.

Beleggers verwerken ook de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen van zondag. De verwachting op de financiële markten is dat de eurogezinde Emmanuel Macron zal winnen van zijn rivaal Marine Le Pen. Deze verwachting zorgde de afgelopen tijd voor een opmars van de euro die nu staat op het hoogste niveau in circa zes maanden. De eenheidsmunt noteerde vrijdag bij het Europese slot 1,0997 dollar.

PostNL trapt de handelsweek maandag af met cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. Woensdag wordt het echt druk op Beursplein 5. Dat staan resultaten op de agenda van onder meer Ahold, Aperam, Boskalis, Heijmans, ING, Wolters Kluwer en SBM Offshore.

Damrak

Donderdag wordt inzage in de boeken gegevens door onder andere Aegon, Altice, BAM en Refresco. Vrijdag is het de beurt aan bijvoorbeeld ArcelorMittal en Beter Bed. Die dag zal ook bouwonderneming VolkerWessels haar beursgang maken op het Damrak.

Op macrogebied komt er onder meer informatie naar buiten over de Duitse fabrieksorders en industriële productie. Ook over de industrie in Nederland en de eurozone zullen gegevens worden gemeld. Vrijdag komt een voorlopige raming over de groei van de Duitse economie in het eerste kwartaal. Die dag wordt ook bekend hoe het staat met de inflatie, winkelverkopen en het consumentenvertrouwen in de VS.

Beurzen

Verder wordt een scherp oog op de oliemarkt gehouden. De prijs van olie is de afgelopen tijd flink gedaald door het aanhoudende overaanbod op de markt. Brentolie zakte vorige week voor het eerst sinds november onder de 50 dollar per vat.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst, geholpen door beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De Amsterdamse AEX-index won 0,9 procent tot 533,27 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 797,33 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen 0,6 tot 1,1 procent.

Op Wall Street werden eveneens winsten behaald. De brede S&P 500 bereikte een nieuw recordniveau.