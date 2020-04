Eerdere winsten op Wall Street volledig verdampt

quote: webama schreef op 7 april 2020 22:42:

Laat dit het begin zijn van de tweede forse daling... Niet omdat ik short zit (heel eerlijk, dat durf ik niet), maar omdat ik een paar weken geleden veel te voorzichtig was. Ik had bij moeten kopen. NVIDIA, ASML, ASMI, Galapagos, Alphabet, Prosus. Ik wilde ze allemaal hebben, maar ik had nog een verdere daling verwacht en heb dus niet bijgekocht. Nu sta ik met een grote som geld naast de zijlijn. Weer alles -20 tot -30% en dan weet ik wat me te doen staat.

Met alle respect, maar dit is compleet ongeloofwaardig. Op de daling inkopen vergt lef. Als je dat lef nu niet had heb je dat de volgende keer ook niet ineens. Of je belegt met teveel geld.Achteraf had ik ook mijn hele vermogen in turbo's gejankt in 2009 en hoefde ik nu niet te meer te werken. Maar raad eens wie er morgen weer achter de laptop productie zit te draaien voor de baas? Het idee dat je de bodembel kan luiden moet je echt loslaten als je succesvol wil zijn op de beurs, anders ga je a) nat of b) mis je alle kansen.