Uitgever Brill stelt jaarcijfers bij

LEIDEN (AFN) - De uitgever van wetenschappelijke literatuur Brill heeft zijn eerder gepubliceerde jaarcijfers over 2019 bijgesteld. De onderneming zegt dat de omzet vorig jaar met 37,1 miljoen euro zo'n 200.000 euro lager uitviel dan eerder gemeld. Het bedrijfsresultaat werd met 100.000 euro verlaagd tot 5,2 miljoen euro. De nettowinst viel juist een ton hoger uit.

Volgens Brill is de bijstelling het resultaat van controlewerkzaamheden. Daaruit kwam onder meer een lagere belastinglast naar voren, waardoor de nettowinst hoger uitviel.

Brill kon eerder geen betrouwbare prognoses geven over het huidige boekjaar, gezien de onzekerheid over de impact van het nieuwe coronavirus. Wel denkt het bedrijf relatief goed bestand te zijn tegen verstoringen, omdat veel bedrijfsactiviteiten gemakkelijk vanuit huis te doen zijn. Op 21 april zal Brill met een update over het eerste kwartaal komen.