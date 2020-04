AND wil fiat aandeelhouders voor nieuwe financieel directeur

Gepubliceerd op | Views: 307 | Onderwerpen: autoindustrie

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers wil Ivo Vleeschouwers benoemen als de nieuwe financieel van de onderneming. Vleeschouwers trad op 1 april in dienst van de onderneming. Aandeelhouders stemmen 19 mei over zijn benoeming. Vleeschouwers was eerder op interim-basis financieel manager bij Protiviti en werkte ook als financieel eindverantwoordelijk bij C-Map.

AND dringt er bij zijn aandeelhouders vanwege de coronamaatregelen op aan om niet fysiek op de jaarvergadering te verschijnen. Tijdens de vergadering staat ook de herbenoeming van Barry Glick als commissaris op de agenda.