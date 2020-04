Wall Street zet opmars voort

Gepubliceerd op | Views: 1.834

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de sessie op winst. Daarmee werd voortgeborduurd op de sterke koerswinsten van een dag eerder. Het optimisme over een mogelijke afvlakking van de coronapandemie biedt steun aan het sentiment. Door de omvangrijke steunmaatregelen lijken beleggers ook bereid om meer risico's te nemen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.45 uur (Nederlandse tijd) 2,6 procent hoger op 23.249 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 2,2 procent vooruit tot 2722 punten en techbeurs Nasdaq won 1,5 procent tot 8028 punten.

Volgens de gouverneur van de staat New York lijken maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen effect te sorteren. Ondanks de positieve berichten liep het dodenaantal in New York hard op. De staat telde de afgelopen 24 uur met 731 nieuwe sterfgevallen het hoogste aantal tot nu toe sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus daar.

Olieprijzen

De olieprijzen stegen de voorbije dagen door de hoop dat Rusland en Saudi-Arabië later deze week een wapenstilstand kunnen sluiten in hun prijzenoorlog en de productie gaan verlagen. De VS verlaagden zelf de eigen verwachtingen voor de olieproductie dit jaar. Olie- en gasconcern ExxonMobil gaf aan het mes te zetten in zijn investeringen door de sterke prijsval van olie de laatste weken. Het aandeel won 5,3 procent. Oliedienstverlener Halliburton (plus 4,6 procent) liet weten dat het salaris van het topmanagement wordt verlaagd en dat banen worden geschrapt.

Levensmiddelenproducent Kraft Heinz won 4,3 procent. Het concern heeft zijn verkopen de laatste tijd stevig opgevoerd dankzij de coronacrisis. Kraft Heinz denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.

Verizon

Telecomgigant Verizon (plus 1,7 procent) maakte bekend voorlopig vrijwel geen internet meer aan te leggen. Het gaat dan om installaties waarbij een medewerker ter plaatse moet komen. Door de coronapandemie worden ook reparaties bij klanten tot een minimum beperkt.

Verder bleek het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers door de coronacrisis is gekelderd. Ook nam het aantal vacatures af. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en is er minder vraag naar nieuw personeel.

De euro was 1,0895 dollar waard, tegen 1,0907 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 25,49 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 32,76 dollar per vat.