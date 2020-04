Holland Colours ook niet immuun voor coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 328

APELDOORN (AFN) - Pigmentproducent Holland Colours is niet immuun voor de coronacrisis. Het bedrijf zegt in een verklaring mindere prestaties te verwachten bij zijn bouw- en constructiedivisie. Ook bij Coatings wordt een daling verwacht.

Holland Colours geeft aan onder meer afhankelijk te zijn van leveringen. Dan gaat het niet alleen om grondstoffen maar ook om logistiek en transport. Om de impact het hoofd te bieden voert het bedrijf naar eigen zeggen per direct een stringent beleid wat betreft uitgaven in. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen er aanvullende maatregelen worden genomen. Die kunnen per dochteronderneming verschillen.

Ook kijkt Holland Colours nog eens goed naar de uitvoering van de eerder ingezette strategie. Langetermijndoelen blijven volgens het bedrijf overeind, maar door de doelen voor dit jaar gaat een streep. Het bedrijf benadrukt dat het financieel gezond is met een sterke balans, geen uitstaande leningen en uitgebreide kredietfaciliteiten.