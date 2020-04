Wereldhave zet een streep door slotdividend 2019

Gepubliceerd op | Views: 1.194

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Wereldhave keert zijn slotdividend over 2019 niet uit. Ook interim-dividend over 2020 wordt niet uitgekeerd. Het bedrijf houdt de hand op de knip met het oog op de impact en de onzekerheid van de coronacrisis.

Om kosten te besparen zal het fonds ook een commissarispost schrappen. Gert van de Weerdhof zal om die reden niet opgaan voor een nieuwe termijn. De raad van commissarissen zal na zijn vertrek nog uit drie leden bestaan.

Ook meldde Wereldhave dat een dispuut in Frankrijk over winstbelastingen de wereld uit is. De kwestie ging over taks in de jaren 2015 tot 2017. Frankrijk heeft volgens Wereldhave zijn calim van 61 miljoen euro laten varen. Aandeelhouders vergaderen op 24 april online over de te nemen stappen.