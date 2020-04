AEX (weer) op winst. De verschillende bijdrages van mensen eens doorgelezen vandaag. Wat een hoop animositeit! Een onomstootbare bevestiging van de eerdere observatie dat mensen met hun spaarcentjes bezig zijn in het casino en er een enorme emotionele lading is bij het (werkelijke of fictieve) gelijk wat ze behalen. Om het even of het winst of verlies is. Begrijp eerlijk gezegd niet waar dit voor nodig is. Van ongeïnformeerde speculanten die mensen met een contraire visie weghonen omdat ze geen beleggers zouden zijn tot mensen die een paar centjes verdienen en dit om het even wie maar in het gezicht moeten wrijven. Zit niet iedereen om dezelfde reden te gokken in het casino wat de beurs is geworden? En is het niet gewoon aardig voor degenen die wat verdienen en sneu voor degenen die iets verliezen, los van hun positie?



Vroeger in de dealing room was de concurrentie moordend. Als het al niet om het prestige en de bonus ging, dan was het wel om iedereen even te laten zien wie de beste was. En dat kwam vaak tot woorden, schelden en tieren, maar aan het eind van de dag zaten de meesten na een goedlachse klap op de schouder met elkaar aan een glas of werd er uitgelegd hoe er morgen wraak genomen zou worden. Haast niks was persoonlijk, emoties liepen hoog op maar deden er niet toe. Kunnen de dames en heren hier niet beter respect voor elkaar hebben en zien of ze iets van elkaar kunnen leren? Ervan uitgaande dat mensen hun meningen kunnen onderbouwen uiteraard.



Wat me overigen opvalt is dat er nu de stijging geen eind lijkt te kennen een wederkerend thema is. "De beurzen lopen vooruit op de feiten". Dit is, theoretisch correct. Laten we echter wel zijn, zowel corona als de impact ervan op de economie zijn op geen enkele manier te voorspellen, anders dan dat het pijn zal gaan doen. Dat beurzen stijgen op basis van een sneller dan verwachte afname in sterfgevallen is logisch tot op bepaalde hoogte, het verklaart naar mijn mening absoluut niet wat er op dit moment gebeurd.



Een dergelijke "relief rally" komt niet doordat er een paar honderd mensen meer of minder overlijden en doordat ze dit sneller of langzamer doen. Wat hier (veel) waarschijnlijker lijkt is dat de eindeloze geldstromen uit de slush funds van de overheden en centrale banken hun weg naar de markten vinden. Dat de markten kunstmatig op peil gehouden worden om de aandacht enigszins af te leiden van de enorme economisch impact waar wat mij betreft veel te weinig aandacht aan besteed wordt. Dit is niet zomaar over na een paar weken. Zelfs in de VS met haar gebrek aan werknemers rechten en cyclische ontwikkelingen is niet iedereen straks ineens weer aan de slag. Als mensen al niet zonder werk blijven zitten doordat de werkgevers zijn omgevallen, dan is het wel doordat er als gevolg van blijvende "social distancing" met veel lagere aantallen mensen productie gedraaid gaat worden. En als bedrijven in robots en automatisering investeren om om dit moment aan de vereisten te voldoen, hebben ze de mensen volgend jaar ook niet nodig, die machines worden over langere periode afgeschreven en zijn in de meeste gevallen goedkoper dan arbeiders als ze eenmaal draaien. De enige reden dat ze er niet al staan is dat de investeringen vooraf enorm zijn en het daarmee aantrekkelijk bleef om mensen te gebruiken.



De cijfers waar bedrijven straks mee gaan komen zullen meer vertellen. Ben benieuwd of noodkredieten en andere faciliteiten worden opgenomen of niet. Van banken weten we alvast dat de cijfers niks meer dan gebakken lucht zijn. Met de kredietkranen open en de volledige garanties op leningen vanuit de centrale banken maakt het allemaal niet zoveel uit. Daarnaast hoeven er met de waiver van een aantal IFRS vereisten geen of slechts beperkt "bad credits" opgenomen te worden. Dus ja, wat zeggen die cijfers ons dan nog? Stress testen hoefden ook niet meer omdat banken in 2019 hadden laten zien hieraan te voldoen. Ergo, de cijfers en toelichten die er straks komen zijn het papier waar ze op gedrukt staan niet meer waard. Is dit voor andere bedrijven anders?



Enfin, waar het heen gaat weet ik ook niet, als de markt naar behoren zou werken, dan zou ik het volste vertrouwen hebben in een uiteindelijk herstel. Mensen zijn inventief, willen graag een centje verdienen en vinden dus altijd wel een allocatie van middelen waardoor er groei plaats vindt. In hoeverre de huidige manipulatie van de markten, het gratis geld experiment en de daadwerkelijke impact van de corona maatregelen (dus bewust niet corona, dat is beperkt) ons parten gaan spelen als samenleving zal de tijd uit moeten wijzen. Zoals eerder aangegeven, ik sta langs de zijlijn omdat ik er geen pijl meer op kan trekken. Wat ik zie druist in tegen decennia kennis en ervaring en als je iets snel leerde vroeger is het dat je als je iets niet begrijpt of als je er emotioneel van word, je beter langs de zijlijn staat.



Wat mij betreft is het allemaal een spelletje en gun ik iedereen die bezig is winst, daar doen we het ten slotte voor. Niet om elkaar dwars te zitten of uit te honen...