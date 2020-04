Vacatures in VS afgenomen door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal vacatures in het Amerikaanse bedrijfsleven is vorige maand afgenomen als gevolg van de coronacrisis. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en is er minder vraag naar nieuw personeel.

Het aantal openstaande vacatures kwam uit op bijna 6,9 miljoen. Dat waren er nog er nog dik 7 miljoen in februari. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een afname tot 6,5 miljoen vacatures.

Vanwege de crisis en de maatregelen om de uitbraak in te dammen hebben bedrijven door het hele land de deuren gesloten en worden veel banen geschrapt. Vacatures worden ingetrokken.