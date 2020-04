'OPEC en Rusland bespreken productieverlaging van 3 maanden'

quote: Krentenmenten schreef op 7 april 2020 20:01:

[...] kuifeend is zoals bekend zelfvoorzienend en kan importheffingen opleggen om eigen industrie tot aan de verkiezingen te beschermen.

Mooi zo, heel goed. Laat hem maar eens beginnen één van zijn eerste verkiezingsbeloften waar te maken door een muur te plaatsen tussen de VS en Mexico. Schijnt onlangs een gedeelte omgewaaid te zijn. Muurtje is nog niet af.Zelfvoorzienend ? Dan graag de daad bij het woord voegen. Show us, Mr. President.Hoe het ook zij. In dat geval graag afmaken die muur en tevens een muur om de rest van de VS graag, zodat niemand er meer in kan komen. Belangrijker nog, ook niemand er meer uit. Als ze dan toch zelfvoorzienend zijn laat maar zien.