Onderwerpen: OPEC, Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland zijn in gesprek over een productieverlaging voor een periode van drie maanden die vanaf mei in moet gaan. Dat meldde het Russische persbureau Tass op basis van ingewijden bij de OPEC.

Er zou nog geen deal zijn gesloten, maar een beperking zou in ieder geval tot na juni gaan duren. Donderdag is er een videovergadering van de OPEC en zijn bondgenoten. Daarbij zouden Saudi-Arabië, het belangrijkste lid van de OPEC, en Rusland hun productie flink willen gaan terugschroeven om zo het overaanbod op de oliemarkt tegen te gaan en de prijzen op te krikken. Door een prijzenoorlog tussen de Russen en Saudi's zijn de olieprijzen sterk gedaald. Daar komt nog de impact van de coronacrisis bovenop.

Naar verluidt willen de partijen ook enige samenwerking met de Verenigde Staten bij het verlagen van de olieproductie, plus landen als Canada en Brazilië.