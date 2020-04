Beleggers rekenen op herstel na afvlakking coronavirus in Europa

Er is geen medicijn, dat klopt. Maar de economie voor een jaar stopzetten, dat zal nooit gebeuren.



Nu zn maatregelen genomen om de piek in te dammen, omdat er te weinig zorgplekken zijn.



Het leven zal weer worden herpakt en mensen zullen corona accepteren als onderdeel vh leven, want het duurt nog een jaar voordat er een vaccin is.



Handelaren die profijt willen hebben van corona zullen het idd gebruiken als argument, maar ze weten net zo goed dat de economie weer zal draaien als mensen naar buiten mogen.



Ouderen zijn terecht bang, maar de meeste hebben het al geaccepteerd dat corona niet verdwijnt.

Nu overheid nog als taak om te zeggen, dat zorg de besmetting aan kan en mensen weer op straat mogen en economie laten draaien.



Mensen zullen massaal naar restaurants gaan.