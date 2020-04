'AEX verder omhoog na sterke opmars'

Gepubliceerd op | Views: 3.887

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk opnieuw met winst. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting hoger beginnen. Beleggers lijken wel wat gas terug te nemen na de sterke opmars een dag eerder, die werd veroorzaakt door de optimistische signalen over een mogelijke afvlakking van het coronavirus.

In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in het land. Nog eens 30 Chinezen zijn drager van het virus, maar vertonen geen ziekteverschijnselen. Daarmee komt het totaal van dit soort gevallen uit op 1033.

De Britse premier Boris Johnson ligt op de intensive care van een Londens ziekenhuis, nadat zijn toestand als gevolg van een besmetting met het coronavirus verslechterde. Veel wereldleiders hebben Johnson een voorspoedig herstel toegewenst. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab neemt de taken van Johnson tijdelijk waar.

IMCD

IMCD liet weten beleggers al op maandag 20 april bij te praten over de gang van zaken in het eerste kwartaal. Oorspronkelijk zou de Rotterdamse distributeur van chemicaliën pas op 7 mei een tussentijds handelsbericht uitbrengen, maar dat is wegens de coronacrisis vervroegd. Het bedrijf zegt in het eerste kwartaal nog geen materiële impact te hebben gezien van de virusuitbraak.

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion trekt zijn dividendvoorstel in vanwege de coronapandemie. Volgens het bedrijf is er een negatieve impact op de omzet en orderontvangst in Europa en de Verenigde Staten door het tijdelijk stilleggen van veel autofabrieken.

Aperam

Aperam liet weten een nieuwe financieel directeur te hebben gevonden. Sudhakar Sivaji volgt Sandeep Jalan op die in februari zijn vertrek aankondigde. Sivaji komt over van branchegenoot Thyssenkrupp. Hij gaat op 6 mei aan de slag bij Aperam.

De maker van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen heeft opnieuw een opdracht van de Zweedse energiereus Vattenfall in de wacht gesleept. Alfen levert een accusysteem voor de opslag van elektriciteit in de Zweedse stad Uppsala, dat wordt gekoppeld aan het elektriciteitsnet van Vattenfall.

TomTom

Navigatiedienstverlener TomTom kondigde aan zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uit te stellen vanwege de virusuitbraak. Het uitstel betekent dat commissaris Bernd Leukert nu per direct vertrekt bij TomTom.

De euro was 1,0823 dollar waard, tegen 1,0807 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,6 procent tot 27,02 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 34,06 dollar per vat.