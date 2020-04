Kendrion trekt dividendvoorstel in

Gepubliceerd op | Views: 417

ZEIST (AFN) - De producent van elektromagnetische componenten Kendrion trekt zijn dividendvoorstel in als voorzorgsmaatregel tegen de coronacrisis. Volgens het bedrijf is er een negatieve impact op de omzet en orderontvangst in Europa en de Verenigde Staten door het tijdelijk stilleggen van veel autofabrieken.

Kendrion was van plan een dividend van 0,25 euro per aandeel voor te stellen. Het bedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden, waaronder extra kostenbesparingen. Zo heeft het management ingestemd met een tijdelijke verlaging van het salaris.

Kendrion stelt verder dat de industriële activiteiten in China tot dusver een beperkte impact merken van de coronacrisis. Het is nu nog te vroeg om in te schatten wat de uiteindelijke gevolgen voor de financiële prestaties zullen zijn. De liquiditeitspositie van de onderneming is robuust en Kendrion heeft er vertrouwen in dat de druk van de crisis kan worden weerstaan. Kendrion houdt ook vertrouwen in zijn zakelijke fundamenten voor de periode na de crisis.