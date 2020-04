Pershing Square gaat eigen aandelen inkopen

Gepubliceerd op | Views: 592

NEW YORK (AFN) - Pershing Square gaat voor 100 miljoen dollar eigen aandelen inkopen. Het investeringsvehikel van miljardair Bill Ackman, dat een notering heeft in Amsterdam, gaat dat doen zodra een eerdere aandeleninkoop met dezelfde waarde is afgerond. Begin deze week was dat voor 93,9 procent gelukt.

Pershing Square heeft sinds zijn eerste aandeleninkoopprogramma in mei 2017 van start ging al voor 671 miljoen dollar aan eigen aandelen gekocht. De investeerder wil daarmee de prijs van zijn eigen aandelen verhogen en op die manier aandeelhouders belonen.