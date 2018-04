'Vertrouwen beleggers herstelt van dip'

Dit bericht zal al wel een paar agen oud zijn,want ik vrees dat van de week de boel weer is gedaald,bij mij wel althans.

Van de week bleef ik nergens,de aex schreef +1,85% ik noteerde - 2,3%,tengevolge van die vernielzucht,daar in het witte huis,eerst heeft hij de metalen laten verongelukken,door zijn belachlijke inportheffingen,nu doet hij er nog eens 2 schepjes bovenop,door ook op high tech deze waardeloze vernielzuchterij los te laten,dat raakt alle chipbedrijven en wel heel erg mijn lieve besi,die heeft grote produktie faciliteiten in china en word per direkt in een ongunstiger situatie geplaatst.

Van de week leek de lucht te gaan opklaren,maar toen het bedanktbriefje uit china voor zijn drama maatregelen uitbleef,ging hij als een blind paard,nog een stapje verder.

Bij een handelsoorlog heb je keuze uit 2 menu's;1 zwaar verlies,2 zeer zwaar verlies,meer keuzes zijn er niet,trumpje is niet te stoppen,zie het zeer lezenswaardige artikel over de topper van amazon,in het fd,die nu onder vuur ligt.

Gelukkig gaat zijn domme politiek heftig in zijn eigen vingers snijden,de chinezen gaan wel allemaal airbussen kopen,de europese varkensboeren,knorren van genoegen,ook kopen de spleetogen wel deutzen,inplaats van john deere en prachtige european cars inplaats van general motors,mischien als zijn blinde oogjes open gaan,dat hij tot bezinning komt,y hope so!!

Vandaag lekker tuinen,morgen heerlijk genieten van het evangelie van mijn schatrijke Heiland,die dat gratis weg schenkt aan allen ie in Hem geloven,maandag hopen op heerlijk lente weer op de beurs,helaas zijn de vooruitzichten zeer somber,Sjaloom!!!