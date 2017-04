Verzekeraar NN doet bod op Delta Lloyd

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft zijn bod op branchegenoot Delta Lloyd gestand gedaan. Dat hebben de verzekeraars vrijdagavond bekendgemaakt.

Voor de overname is 79,9 procent van de aandelen aangemeld binnen de daarvoor aangewezen periode, waardoor het bod onvoorwaardelijk is geworden. Er is nu nog een zogeheten na-aanmeldingstermijn en die loopt tot en met 21 april. Wanneer meer dan 95 procent van de aandelen worden aangemeld, wordt de notering van Delta Lloyd beëindigd.

Delta Lloyd ging eind december akkoord met een overnamebod van 5,40 euro per aandeel van NN, dat daarmee in totaal 2,5 miljard euro overheeft voor het bedrijf. Inmiddels heeft ook de Europese Commissie al groen licht gegeven voor de deal. Daarnaast zijn door De Nederlandsche Bank (DNB), de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank (ECB) verklaringen van geen bezwaar afgegeven. De twee verzekeraars lieten eerder al weten de deal naar verwachting in het tweede kwartaal te kunnen afronden.