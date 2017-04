Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uit gegaan. Elders in Europa sloten graadmeters ook overwegend hoger. Beleggers handelden eigenlijk de hele dag tamelijk voorzichtig, terwijl de spanningen in de wereld opliepen. Vlak voor de slotbel veerden de graadmeters toch nog wat op.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent hoger op 518,70 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 743,20 punten. In Parijs en Londen dikten de graadmeters tot 0,6 procent aan. Alleen de beurs in Frankfurt eindigde met een minnetje van 0,1 procent.

Op de financiële markten werd aanvankelijk vooral uitgekeken naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat viel wat tegen, maar beleggers leken niet echt onder de indruk.

Altice

Het was verder vooral rumoerig op geopolitiek vlak. De laatste dag van de handelsweek begon met nieuws over een Amerikaanse raketaanval in Syrië. Vrijdagmiddag vond in Stockholm vervolgens een vermeende terreurdaad plaats, waarbij een vrachtwagen op een groep mensen inreed.

Grootse stijger in de hoofdindex op Beursplein 5 was Altice, die 3,1 procent hoger noteerde. Volgens ingewijden van persbureau Bloomberg overweegt het Franse kabelconcern een belang van 20 procent in zijn Amerikaanse kabelactiviteiten naar de beurs te brengen. Galapagos en Aegon waren de hekkensluiters in de lijst met minnen tot 1,8 procent.

Olie

De onrust in het Midden-Oosten stuwde verder de koersen van bedrijven in en rond de oliesector. Shell (plus 1,1 procent) en SBM Offshore (plus 1,7 procent) behoorden tot de sterkere stijgers aan het Damrak. Luchtvaartbedrijven gingen juist omlaag. Zo was Lufthansa in Frankfurt een grote daler en stond Air France-KLM onderaan in de Amsterdamse MidKap, met een min van 1,9 procent.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam won Telegraaf Media Groep (TMG) 1,7 procent tot 6,38 euro per aandeel. Talpa, dat met Mediahuis in een overnamestrijd verwikkeld is om het krantenbedrijf, zou volgens het AD volledig eigenaar worden van zendergroep SBS door medeaandeelhouder Sanoma uit te kopen.

De euro werd voor 1,0615 dollar verhandeld, tegen 1,0650 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg met 0,9 procent naar 51,18 dollar per vat, terwijl Brent 0,7 procent duurder werd bij 55,25 dollar per vat.