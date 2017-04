Goedkeuringen voor fusie NN-Delta Lloyd

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - NN Group en Delta Lloyd hebben verklaringen van geen bezwaar ontvangen van de centrale banken DNB, NBB en ECB voor hun voorgenomen samensmelting. Ook de Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de deal, maakten de bedrijven vrijdag bekend.

Delta Lloyd ging eind december akkoord met een overnamebod van 5,40 euro per aandeel van NN, dat daarmee in totaal 2,5 miljard euro overheeft voor het bedrijf. Aandeelhouders hebben tot en met deze vrijdag om hun stukken aan te bieden. De twee verzekeraars lieten eerder al weten de deal naar verwachting in het tweede kwartaal te kunnen afronden.