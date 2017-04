'Heineken agressiever op overnamepad'

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De concurrentie in Afrika is voor Heineken toegenomen. Dat lijkt het bedrijf aan te moedigen agressiever dan in het verleden uit te kijken naar overnamekadidaten, zo stellen analisten van Natixis vrijdag.

Ze reageren daarmee op berichten dat Heineken een van de partijen is die zou hebben geboden op een meerderheidsbelang in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Naast de brouwer zouden onder meer ook bottelaar Coca-Cola HBC en de Franse drankenproducent Castel Group een bod hebben gedaan, aldus ingewijden tegen Bloomberg.

De concurrentie met Castel, maar ook met bedrijven als Diageo en ABI, is sterker geworden sinds het samengaan van AB InBev en SABMiller, aldus de marktvorsers. SABMiller had eerder een belang van 54,5 procent in CCBA. Kenners van KBC gaven aan niet verrast te zijn dat Heineken geïnteresseerd zou zijn om zijn Afrikaanse aanwezigheid op te voeren.

Het aandeel Heineken sloot donderdag op 80,25 euro.