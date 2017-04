Telenor verkoopt aandelen VEON

Gepubliceerd op | Views: 130

OSLO (AFN) - Het Noorse telecombedrijf Telenor verkoopt 70 miljoen aandelen VEON voor 3,75 dollar per stuk. Dat komt neer op een belang van 4 procent in de van oorsprong Russische onderneming, die voorheen Vimpelcom heettte en sinds deze week een beursnotering heeft in Amsterdam.

Na de transactie, die vrijdag werd aangekondigd en naar verwachting op 12 april wordt afgerond, zal het belang van Telenor in VEON zijn geslonken tot iets minder dan 20 procent. De opbrengst bedraagt zo'n 259 miljoen dollar.