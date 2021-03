Deliveroo laat bezorgers meeprofiteren van beursgang

AMSTERDAM (ANP) - Bezorgers van maaltijdbezorger Deliveroo profiteren mee van de aankomende beursgang van het Britse bedrijf. De onderneming, die ook in Nederland actief is, heeft aangegeven wereldwijd ongeveer 16 miljoen pond uit te willen keren aan haar bezorgers.

Wie minstens een jaar voor Deliveroo bezorgt en de mijlpaal van 2000 bestellingen heeft bereikt, kan aanspraak maken op een betaling uit het zogeheten Thank You-fonds. Naar verwachting zullen meer dan 36.000 bezorgers geld overgemaakt krijgen. Gemiddeld gaat het waarschijnlijk om zo'n 440 pond. Dat is omgerekend bijna 511 euro.

Deliveroo gaat binnenkort naar de beurs in Londen. Er is nog geen datum bekend voor de beursgang, die een van de grootste in Londen in jaren kan worden. Topman Will Shu benadrukt in een verklaring dat de bezorgers het hart van het bedrijf vormen. Daarom wil hij ze belonen voor de rol die ze hebben gespeeld in de aanloop naar de voorgenomen beursnotering.

Juridisch conflict

In Nederland was Deliveroo onlangs nog in een juridisch conflict verwikkeld met koeriers. Bij het gerechtshof in Amsterdam leed de onderneming vorige maand een nederlaag. Het hof oordeelde dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandige ondernemers zijn, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. In 2019 kwam de rechtbank Amsterdam al tot hetzelfde oordeel in de zaak die door vakbond FNV was aangespannen. Deliveroo ging in hoger beroep tegen die uitspraak.

Het bedrijf verwacht komende jaren verder te kunnen groeien. Zo wil Deliveroo verder uitbreiden met het bezorgen van boodschappen. In het Verenigd Koninkrijk begon Deliveroo vorig jaar met een boodschappenservice en die is sindsdien hard gegroeid door de coronacrisis. Ook met maaltijdbezorging worden de laatste tijd goede zaken gedaan door de coronalockdowns.