Unox wil aanbod aan vleesvervangers verdubbelen

ROTTERDAM (ANP) - Rookworst- en soepenmaker Unox gaat meer inzetten op plantaardig eten. Het dochtermerk van Unilever streeft ernaar dat zijn aanbod van vleesvervangers in 2025 is verdubbeld en werkt aan de ontwikkeling van producten die deels uit vlees en deels uit groente en peulvruchten bestaan. Ook komen er meer vegetarische soepen in het assortiment.

Dit heeft Unox aangekondigd aan de vooravond van de vierde editie van de Nationale Week Zonder Vlees die maandag begint. Veel partijen, zoals winkels en scholen, proberen daarop in te spelen. Eerdere edities wezen uit dat Nederlanders tijdens deze week ook meer geneigd zijn om vleesvervangers in hun winkelkarretje te gooien.

De markt voor vleesvervangers zit sowieso in de lift, aangezien consumenten over de gehele linie wat minder vlees willen eten. Vorig jaar stegen de verkopen van deze producten met ongeveer 20 procent, kwam recent naar voren uit onderzoek van ABN AMRO. Ook fastfoodketens hebben steeds vaker plantaardige alternatieven op het menu staan, bijvoorbeeld de Plant-based Whopper van Burger King.

Beperkt marktaandeel

Het marktaandeel van vleesvervangers is nu nog vrij beperkt maar daar zou snel verandering in kunnen komen, denkt althans topman Willem van Weede van Vivera, fabrikant van vleesvervangers. "Met deze groeicijfers verwacht ik dat vleesvervangers over tien jaar zo’n 20 tot 30 procent van het marktaandeel bezitten", laat hij weten.

Unilever, het moederconcern van Unox, kondigde in november al aan de verkoop van plantaardige vleesvervangers en zuivelvarianten te willen verhogen. De plannen van Unox zijn onderdeel van die strategische keuze van Unilever. Het was- en levensmiddelenconcern wil verder vooral zijn dochtermerk De Vegetarische Slager nog meer aan de man brengen, terwijl er ook meer veganistische varianten komen van mayonaisemerk Hellmann’s en de ijsjes van Magnum en Ben & Jerry’s.

Wie liever geen vlees van dieren eet, kan over een aantal jaren mogelijk ook kiezen voor gekweekt vlees. Wanneer dat op de markt komt, is nog onduidelijk. Het Nederlandse voedseltechnologiebedrijf Mosa Meat heeft eerder aangegeven dat het zijn eerste kweekvleesproduct in 2023 kan verkopen, maar daarvoor moet nog wel een goedkeuringstraject worden doorlopen bij Europese toezichthouders. De eerste kweekvleeshamburger ter wereld is gemaakt van koeiencellen, zonder dat een dier daarvoor moet worden geslacht.