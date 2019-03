Verliezen Wall Street lopen op

Ney York (ANP)..De markten kijken verder naar de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. President Donald Trump liet andermaal weten dat er vooruitgang wordt geboekt. Er komt een ,,goede deal'' of geen deal, zo verklaarde de Amerikaan. Trump zou naar verluidt op het laatste moment nog wijzigingen in de overeenkomst willen aanbrengen. Die stap is tegen het zere been van de Chinezen.Nu.nlChina denkt niet dat er snel een akkoord getekend wordt met de Verenigde Staten om een eind te maken aan de handelsoorlog tussen de twee landen, schrijft The New York Times donderdag op basis van bij de onderhandelingen betrokken bronnen.Ondanks de vooruitgang die beide partijen geboekt hebben in de afgelopen weken, betwijfelen de Chinezen dat de deal snel beklonken wordt.Zo zijn er nog belangrijke thema's waar de twee landen nog geen akkoord over hebben bereikt, schrijft het Amerikaanse dagblad. Er is onder meer geen overeenstemming bereikt over een mechanisme dat erop toeziet dat China het akkoord naleeft. Ook is er nog geen akkoord over wanneer de huidige handelstarieven worden geschrapt.Daarnaast schrijft The New York Times dat de Chinezen vrezen dat de Amerikaanse president Donald Trump op het laatste moment nog van mening verandert over gemaakte afspraken.Door de onderzekerheid staat een ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping ook op de tocht, meldt de krant. Maandag schreef The Wall Street Journal dat de partijen elkaar naderden en mogelijk op 27 maart tot een formeel akkoord konden komen.Hoezo verschillend?Trump zegt elke keer dat ze dicht in de buurt van een deal zitten en China beweert van niet. In dit geval geloof ik China!