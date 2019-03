AkzoNobel opent Brits onderzoekscentrum

Gepubliceerd op | Views: 196

FELLING (AFN) - Verfreus AkzoNobel heeft zijn nieuwe onderzoeks- en ontwikkelcentrum in het Britse Felling geopend. De verfreus gaat op de campus onder meer nieuwe producten testen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Met het opzetten van de R&D-faciliteit was een bedrag gemoeid van 12,6 miljoen euro. De totale investering van Akzo in de productielocatie in Felling sinds 2011 bedraagt inclusief de nieuwe campus 31,6 miljoen euro.

Het bedrijf meldde eerder al dat ruim honderd deskundigen op het gebied van coatings gaan samenwerken in de nieuwe hub. Hun voornaamste taak wordt het onderzoeken van nieuwe en betere technieken voor beschermende lagen voor de energie-, mijnbouw-, infrastructuur- en olie- en gassector, tegen onder meer corrosie en vuur.