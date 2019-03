Europese beurzen in de min na ECB-besluit

Dat is dus gedirigeerd journalistiek schrijven.



In 2018 wisten wij dat vertraging erin zat.

Nu doen wij verbaasd zodat wij de koersen naar beneden kunnen dirigeren.



Volgens mij... is geen rente verhoging goed voor de aandelen en bedrijven want financieringskosten zijn laag en kunnen ze flink investeren en weer groei aan wakkeren.



Maar ja, dan moet je het wel kunnen bij AFN om zoiets te kunnen schrijven.



Vooralsnog, willen ze dat wij met zn allen flink bloeden en onze pensioenen neerwaarts bijstellen want dat is de uitkomst als je alles schrijft ten voordele van een recessie.



Dat de economie vertraagd, dat zou een kind van 10 ook kunnen vertellen.



Misschien had Draghi voortouw moeten nemen om Amerika op het matje te roepen, dat zij tegen alle afspraken in een oorlog zijn begonnen.