Kleine minnen bij opening Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers reageerden onder meer op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om niet aan de rente te tornen. Die beslissing werd alom verwacht. Verder wachten de markten op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 25.618 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2765 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond 0,3 procent lager op 7482 punten.

De markten kijken verder naar de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. President Donald Trump liet andermaal weten dat er vooruitgang wordt geboekt. Er komt een ,,goede deal'' of geen deal, zo verklaarde de Amerikaan.

Supermarktketen Kroger kwam met tegenvallende resultaten en verwachtingen en werd daar door beleggers hard voor afgestraft. Het bedrijf verloor dik 12 procent aan beurswaarde.