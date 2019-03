Kroger ziet winst en omzet teruglopen

Gepubliceerd op | Views: 587

CINCINNATI (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse supermarktketen Kroger heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet in de boeken gezet. Dat meldde de branchegenoot van Ahold Delhaize bij de presentatie van zijn resultaten. Kroger zit in het eerste jaar van zijn driejarige reorganisatie en maakt daardoor meer kosten.

Kroger zag zijn omzet vorig kwartaal, dat tot 2 februari liep, met bijna 10 procent dalen tot 28 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Op vergelijkbare basis, exclusief brandkosten en fusies en overnames, gingen de opbrengsten wel 1,6 procent omhoog. Onder de streep hield de supermarktketen 259 miljoen dollar over. Dit is drie keer minder dan een jaar geleden. De onderneming gaf meer geld uit aan digitalisering en beloningen voor het personeel.

In een poging om sneller te groeien, voert Kroger prijzenverlagingen door en verbouwt het zo'n duizend winkels. Ook digitale activiteiten worden gecentraliseerd. Kroger lijdt onder fikse concurrentie van onder andere Amazon. De techreus liet onlangs nog weten om meer supermarkten te openen, naast zijn bestaande netwerk van Whole Foods-winkels.