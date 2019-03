'Wall Street opent zonder grote uitslagen'

Gepubliceerd op | Views: 104

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting met kleine uitslagen openen. Net als in Europa gaat de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB hield zoals verwacht de rente onveranderd. Verder wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Daarnaast worden de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken gevolgd. President Donald Trump liet woensdag weten dat er vooruitgang wordt geboekt in het handelsoverleg tussen beide economische grootmachten. Er komt een ,,goede deal'' of geen deal, verklaarde Trump.

De ECB gaf aan dat de rente zeker tot en met eind dit jaar onveranderd zal blijven. Eerder verklaarde de ECB dat de rente tot zeker na de zomer niet omhoog zou gaan. President Mario Draghi geeft een toelichting op het rentebesluit. Daarbij verlaagde de centrale bank zijn prognoses voor de economische groei en inflatie in de eurozone.

Uitkeringsaanvragen

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de uitkeringsaanvragen in de VS vorige week met 3000 gedaald tot 223.000. Economen hadden gemiddeld op 225.000 uitkeringsaanvragen gerekend. Verder werd bekend dat de arbeidsproductiviteit in de VS in het vierde kwartaal met 1,9 procent is toegenomen.

De Amerikaanse supermarktketen Kroger's kwam met tegenvallende resultaten en verwachtingen voor dit jaar en staat voorbeurs stevig in het rood.

De effectenbeurzen in New York eindigden woensdag met koersverliezen, mede door zwakkere verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie door de OESO. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 25.673,46 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 2771,45 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,9 procent in op 7505,92 punten.