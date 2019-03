Gepubliceerd op | Views: 125

BASEL (ANP) - De Spaanse centralebankpresident Pablo Hernández de Cos volgt de Zweed Stefan Ingves op als voorzitter van het Basels Comité voor Bankentoezicht. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

Zijn termijn van drie jaar gaat per direct in, en kan eenmalig worden verlengd. Ingves volgde in 2011 Nout Wellink nog op als voorzitter van het comité.