Beurzen lager richting ECB-besluit

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen donderdag opnieuw omlaag. Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt. Op het Damrak werden Boskalis en Pharming lager gezet na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 537,16 punten. De MidKap raakte 1,3 procent kwijt tot 763,52 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.

De ECB zal naar verwachting de rente onveranderd laten. De centrale bank gaat naar verluidt wel zijn economische groeiprognoses naar beneden bijstellen om daarmee mogelijk de weg vrij te maken voor het verstrekken van nieuwe leningen aan banken.

Hekkensluiter

Boskalis was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven met een min van bijna 8 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener boekte meer omzet in 2018, maar leed een nettoverlies vanwege een grote last voor een ingreep in zijn transportvloot. Ook zijn de verwachtingen voor dit jaar volgens analisten erg voorzichtig. Sterkste stijger was speciaalchemiebedrijf Corbion met een plus van 1,5 procent.

Staalmaker ArcelorMittal stond onderaan in de AEX met een verlies van ruim 2 procent. Verzekeraar ASR voerde de stijgers aan met een winst van 1,3 procent.

Jaarwinst

Biotechnologiebedrijf Pharming zette de eerste jaarwinst in de boeken, maar werd desondanks ruim 3 procent lager gezet. Pharming wordt door kenners als een interessante overnamekandidaat gezien. Topman Sijmen de Vries verklaarde echter dat als er interessante toenaderingen waren geweest, dit zou zijn gemeld.

Deutsche Post DHL won 0,2 procent in Frankfurt. Het postbedrijf verwacht dat de herstructurering van zijn post- en pakketdivisie dit jaar de winst een zetje zal geven. De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Continental daalde 1,4 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het Duitse farmacieconcern Merck, dat ook met cijfers kwam, klom 0,1 procent. Lufthansa steeg 1,9 procent na een adviesverhoging door Citi.

De euro noteerde op 1,1311 dollar, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 56,60 dollar. Brent kostte 1 procent meer op 66,62 dollar per vat.