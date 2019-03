Slechte jaarstart voor luchtvrachtsector

Gepubliceerd op | Views: 434

GENÈVE (AFN) - De luchtvrachtsector is dit jaar slecht uit de startblokken gekomen. De wereldwijde vraag naar goederenvervoer door de lucht is in januari 1,8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Volgens brancheorganisatie IATA is dat het slechtste resultaat voor die maand van de afgelopen drie jaar.

Luchtvaartbedrijven hadden in Europa, Azië en het Midden-Oosten te maken met minder vraag naar goederenvervoerdiensten. In Noord-Amerika en Afrika was er wel sprake van groei.

De beschikbare capaciteit steeg in januari met 4 procent. Het is de elfde maand op rij dat het aanbod van luchtvrachtvervoerders de vraag overstijgt.

IATA-topman Alexandre de Juniac spreekt van een verslechtering, nadat de groei van de luchtvrachtmarkt sinds medio 2018 al afzwakt. De oorzaak zou liggen in toegenomen protectionisme en handelsspanningen. Als die niet afnemen, zal de vraag naar luchtvracht niet snel aantrekken, verwacht De Juniac.