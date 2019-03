Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: AFM, Opties

AMSTERDAM (AFN) - Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) werkt aan een verbod op binaire opties. Dat zijn opties waarbij beleggers moeten kiezen of de waarde van een grondstof of een aandeel omhoog of omlaag gaat. De risico's van dat soort opties zijn groot en de bescherming van beleggers laat te wensen over.

Ook kijkt de toezichthouder naar maatregelen om de handel in CFD's te beperken. Bij dergelijke contracts for difference wordt gerekend op een verschil in waarde tussen een aandeel, grondstof, valuta of index tussen het moment van aankoop en een willekeurig punt daarna. Ook daarbij zijn de risico's relatief groot.

De AFM borduurt hiermee voort op een tijdelijk verbod van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Dat werd in november voor de tweede keer verlengd. De AFM wil zijn maatregelen in april publiceren. Die gelden dan voor onbepaalde tijd.