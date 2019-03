Nouryon bouwt nieuwe fabriek in VS

Gepubliceerd op | Views: 356 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Nouryon gaat een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten bouwen voor de productie van expandeerbare microsferen. Dat zijn minuscule plastic balletjes die bij verhitting veel groter worden.

Waar de fabriek komt te staan en hoeveel geld de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel investeert, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. De bouw van de fabriek moet eind 2020 afgerond zijn.

Nouryon is de grootste producent van expandeerbare microsferen in de wereld. Onlangs breidde Nouryon zijn fabriek voor die producten in het Zweedse Sundsvall al uit. Die uitbreiding wordt in het tweede kwartaal in gebruik genomen.