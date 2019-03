Inkomsten Eurocastle flink omlaag

Gepubliceerd op | Views: 377

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft zijn operationele inkomsten vorig jaar flink zien afnemen. Dat maakte de beursgenoteerde investeerder in Italiaanse vastgoedleningen bekend.

De middelen uit operaties (funds from operations of FFO) kwamen uit op 32 miljoen euro, tegen iets meer dan 111 miljoen euro een jaar eerder. In het vierde kwartaal van vorig jaar ging het om een bedrag van 10,2 miljoen euro, na een resultaat van 7,2 miljoen euro in het derde kwartaal. In 2017 gingen de inkomsten van Eurocastle juist fors omhoog.

De nettowaarde van de bezittingen liep vorig jaar terug tot 8,70 euro per aandeel, tegen 10,56 euro per aandeel in 2017. De onderneming keert over het vierde kwartaal een kwartaaldividend uit van 0,15 euro per aandeel. Eurocastle kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Komende maanden gaat het bedrijf tot 4 miljoen euro aan aandelen inkopen.

Eurocastle investeert als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa.