Continental houdt last van handelsoorlog

HANNOVER (AFN/BLOOMBERG) - Toeleverancier aan de auto-industrie Continental verwacht in de eerste helft van dit jaar last te houden van handelsspanningen en groeivertraging in China. Die ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een lagere productie van auto's en vrachtwagens, en dat voelt ook het Duitse concern.

Continental stelde de verwachtingen over de jaarprestaties de voorbije maanden al meermaals bij. In januari waarschuwde het bedrijf nog voor lagere winstmarges in 2019 wegens onzekere marktomstandigheden.

De omzet van Continental steeg in 2018 met net geen 1 procent tot 44,4 miljard euro. De operationele winst daalde in dezelfde periode met 6,6 procent tot 6,2 miljard euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 2,9 miljard euro, bijna 3 procent minder dan in het voorgaande jaar.