'Boskalis zeer voorzichtig met vooruitblik'

Gepubliceerd op | Views: 897

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Boskalis is ,,zeer voorzichtig'' met zijn prognoses voor dit jaar. Dat schrijft NIBC in een reactie op de cijfers van de baggeraar en maritiem dienstverlener. Op de beurs in Amsterdam kreeg Boskalis rake klappen.

Boskalis gaf aan dat het ebitda-niveau dit jaar stabiel zal zijn, maar dat het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 van 83 miljoen euro uitdagend zal gaan worden. Dat wijst volgens de analisten op een ebitda van circa 350 miljoen euro terwijl de consensus ligt op 376 miljoen euro. De kenners hadden op meer positieve geluiden gehoopt bij Boskalis.

De resultaten over de tweede helft van 2018 lagen in lijn met de verwachtingen, en de balans van Boskalis is sterk, aldus de marktvorsers. Het advies bij NIBC staat op buy.

Verbetering

Ook KBC Securities wijst op de zwakker dan verwachte prognoses. De Belgische bank had voor dit jaar een ebitda voorspeld van 391 miljoen euro. Overigens zitten in dit cijfer de nog af te stoten havensleepactiviteiten. De verwachtingen voor 2019 zullen naar beneden bijgesteld moeten worden, aldus KBC.

Over 2018 boekte Boskalis volgens KBC wel een duidelijk hoger dan verwachte omzet. Het orderboek toonde merkbare verbetering. KBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 30 euro voor Boskalis.

Winstprognose

ING sprak van een negatief bericht van Boskalis en verwijst eveneens naar de winstprognose. De verwachtingen zullen voor dit jaar mogelijk naar beneden worden bijgesteld. De bank stelt dat er momenteel veel speelt bij het bedrijf. Het advies staat op hold en het koersdoel is 26 euro.

Boskalis noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur 6,8 procent lager op 23,16 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de grootste daler in de MidKap.