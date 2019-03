'Angst over Air France-KLM overdreven'

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Angsten over de financiële prestaties van Air France-KLM zijn overdreven. Dat zeggen analisten van Berenberg. Volgens hun is het luchtvaartconcern meer dan enige andere Europese maatschappij in staat om zichzelf te helpen en verbeteringen te laten zien. Inspanningen om de kosten terug te dringen worden daarbij ,,steeds gedetailleerder en geloofwaardiger''.

,,Ongeacht het lawaai rond het eigenaarschap, denken we dat er nu een duidelijker pad is naar marge-uitbreiding'', stellen de marktvorsers. Ze wijzen erop dat Air France-KLM de afgelopen tijd belangrijkste loonovereenkomsten heeft gesloten. Bij dochter Transavia zouden bijvoorbeeld kansen liggen. Ook kan de verbetering van de arbeidsproductiviteit versneld worden en mag de prioriteit over de gehele linie meer naar de marge dan naar groei.

Berenberg hanteert een koopadvies voor het aandeel, dat donderdag in de vroege handel 0,4 procent lager noteerde op 10,76 euro.