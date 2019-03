quote: BBosman schreef op 7 mrt 2019 om 09:58:

[...]Dat het grotere geheel slecht presteert, wilt niet zeggen dat iedereen binnen de bank dat doet. Er zullen vast lui tussen zitten die excelleren. Als je daar in gaat snijden, graaf je echt je eigen graf.

Hun eigen graf hebben ze allang gegraven, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van hun bonuscultuur.Bonuscultuur is niet goed te praten indien je als bedrijf niet presteerd. Als er al als onderneming goed gepresteerd wordt doe je dat als geheel bedrijf en zouden alle medewerkers extra beloond mogen worden en niet enkel de top want anders mogen die ook wel eens een paar jaar zonder salaris arbeid verrichten.Het kan er bij mij niet in dat de top zichzelf bonussen toekent terwijl er zwaar verlies wordt geleden en de middenklasse en bedienend personeel gewoon afgestraft wordt met ontslag of dreiging hiervan en zonder loonsverhoging wordt afgescheept.Als ik extra inkomen verkrijg door extra overwerk uit tevoeren geniet heel mijn gezin van dit extraatje en niet alleen ikzelf!Er wordt immers van mijn vrouw en kinderen ook iets extra gevraagd omdat ik er op dat moment niet voor hun kan zijn.Er bestaat ook nog zoiets als transparantie, verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie en dat is helaas bij de meeste topbestuurders ver te zoeken ook al weet ik dat er ook wel degelijk uitzonderingen op zijn.Mijn sympathie kan het in ieder geval niet opbrengen